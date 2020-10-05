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أمير القصيم يلتقي مديرا فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة الجديد والسابق

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أمير القصيم يلتقي مديرا فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة الجديد والسابق

أمير القصيم يلتقي مديرا فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة الجديد والسابق
http://almnatiq.net/?p=909416

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة راشد بن سعد السهلي , بمناسبة تعيينه مديراً للفرع بالمنطقة , والعميد متقاعد عبدالرحمن بن صالح العايد بمناسبة انتهاء فترة عمله.

 

ورحّب سمو أمير منطقة القصيم بهما ، وهنأ سموه مدير إدارة المجاهدين الجديد بمناسبة تعيينه في منصبه , متمنياً له ولزملائه التوفيق في القيام بالمهام المناطة بهم في سبيل تكامل وتظافر الجهود مع الجهات الأمنية كافة , منوهاً بما تقوم به إدارة المجاهدين من أعمال ومجهودات أمنية بمختلف المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة , وقدم سموه الشكر لمدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين سابقاً وما بذله من جهود وأعمال طوال فترة عمله السابقة.

 

واطلع سموه , على أعمال فرع الإدارة بمنطقة القصيم , مشيداً بما يقوم فرع الإدارة في المساهمة بالدعم المتواصل للجهات الأمنية الأخرى بتأدية واجباتها الموكلة لها, حاثاً في الوقت نفسه على بذل المزيد من الجهود والتفاني بالأعمال الموكلة للفرع.

 

من جهته عبر العايد والسهلي , عن شكرهما لسمو أمير منطقة القصيم على ما يبذله من متابعة وعمل وتوجيهات كانت ولا تزال حافزاً للجميع لبذل المزيد من الجهد وبما يحقق الأهداف المنشودة في تأدية الواجب في خدمة الدين ثم الوطن.

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