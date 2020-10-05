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الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير عام جوازات المنطقة المكلف

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الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير عام جوازات المنطقة المكلف

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير عام جوازات المنطقة المكلف
http://almnatiq.net/?p=909425
جازان - فضة عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم ، مدير عام الجوازات بالمنطقة العميد أسامة بن عبدالله أبو ملحة بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للجوازات بالمنطقة.
واستمع سموه خلال اللقاء لشرح مفصل عن الأعمال والمهام التي تقوم بها جوازات جازان والخدمات التي تقدمها لأبناء المنطقة والمقيمين بها، منوهاً بما تحظى به الجوازات وجميع القطاعات العسكرية من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة.
من جتهه عبر مدير جوازات المنطقة العميد أسامة أبو ملحة عن خالص شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة ، وما استمع إليه من توجيهات سديدة ، سائلا الله عزوجل التوفيق والعون في اداء عمله بالمنطقة.

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