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“مسام” ينتزع 1,402 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر

“مسام” ينتزع 1,402 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر

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“مسام” ينتزع 1,402 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر

“مسام” ينتزع 1,402 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر
http://almnatiq.net/?p=909428

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير اليمن من الألغام” خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2020م من انتزاع 1,402 لغمًا، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و193 لغما مضادة للدبابات، و608 ذخائر غير متفجرة، و595 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 189,197 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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