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أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان المعين بالمنطقة

أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان المعين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=909432
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، علاء بن حسن زعقان ، وذلك بمناسبة تعيينه مديراً لفرع هيئة حقوق الانسان بالمنطقة.
ورحّب سمو الأمير محمد بن ناصر في بداية الاستقبال بمدير فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان ، متمنيًا له التوفيق في القيام بمهامه عمله الجديد.

وأكد سموه أهمية دور جمعية حقوق الإنسان في حفظ الجانب الإنساني وكرامة الانسان في حياته ومجتمعه وما يضمنه الدين الإسلامي الحنيف من حقوق وفق كتاب الله وسنة نبيه الكريم وهو ما تحرص على تطبيقه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .

من جهته عبر مدير فرع هيئة حقوق الانسان بجازان عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات بما يضمن تقديم جميع الخدمات للمستفيدين من خدمات فرع هيئة حقوق الانسان بالمنطقة.

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