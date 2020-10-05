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رئيس جامعة الجوف يدشن دورات تدريبية في مركز تنمية المهارات تهدف لتنمية قدرات طلبة الدراسات العليا البحثية

رئيس جامعة الجوف يدشن دورات تدريبية في مركز تنمية المهارات تهدف لتنمية قدرات طلبة الدراسات العليا البحثية
http://almnatiq.net/?p=909453
الجوف - محمد الحسن

دشن رئيس جامعة الجوف أ. د/ محمد بن عبد الله الشايع عدداً من البرامج التدريبية التي ينفذها مركز تنمية المهارات وتستهدف طلبة الدراسات العليا، حيث استعرض وكيل الجامعة للتطوير والجودة د. أسامة عارف نبذة عن الدورات التدريبية التي تهدف إلى تنمية قدرات طلبة الدراسات العليا على مهارات البحث العلمي وتعزيز إمكانياتهم في
النشر العلمي، وتعريفهم بأهمية النشر في مجلات علمية محكمة ومصنفة دولياً مما ينعكس إيجاباً على حركة البحث العلمي في الجامعة، موضحاً أن هذه الحزمة تعد انطلاقة لبرامج تدريبية أخرى تستهدف تنمية مهارات طلبة الدراسات العليا في مجالات البحث العلمي والجودة والاعتماد الأكاديمي ومهارات القيادة والحياة وغيرها.. وسيكون تنفيذها لمدة خمسة أسابيع.
كما استمع رئيس الجامعة لشرح من المشرف على مركز تنمية المهارات د. محمد اللويش عن آلية تنفيذ البرامج وكيفية بنائها مؤكداً أن جميع العمليات بدءاً من اقتراح الدورة التدريبية وتنفيذها وطباعة شهادة المتدرب، تتم إلكترونياً.
وشدد رئيس الجامعة على أهمية الاستثمار المعرفي في طلبة الدراسات العليا مما سيسهم في تعزيز مكانة العملية التعليمية والبحثية في الجامعة، مؤكداً على أهمية بذل الجهود وتسخير الإمكانات لخدمة الطالب وتنمية مهاراته في جميع الجوانب مما يحقق تطلعات
القيادة الرشيدة وفق رؤية 2030.
وتتضمن الدورات التدريبية أساسيات البحث العلمي وأخلاقياته، كتابة البحوث في التخصصات الإنسانية، مهارات البحث في مصادر المعلومات الإلكترونية، كتابة البحوث في التخصصات العلمية، طرق الاقتباس والتوثيق العلمي، آليات البحث في المجلات المصنفة في قواعد البيانات (ISI&SCOPUS)، والإعداد لمناقشة الرسالة.
ودعا مركز تنمية المهارات جميع طلبة الدراسات العليا للتسجيل في هذه الدورات من خلال الرابط التالي: https://mps.ju.edu.sa/JUSDCTraining/ju./login.xhtml

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