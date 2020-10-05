جامعة القصيم تستضيف مدير عام تعليم المنطقة في لقاء عن بعد بعنوان “دور إدارة التعليم في تمكين القيادة لدى المعلم”

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عقدت جامعة القصيم، مُمثلة بكلية التربية، اليوم الإثنين الموافق 18/2/1442هـ، لقاءً مفتوحًا مع مدير عام تعليم القصيم الأستاذ محمد بن سليمان الفريح، بعنوان “دور إدارة التعليم في تمكين القيادة لدى المعلم”، وذلك ضمن الاحتفالية التي تقيمها الكلية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم على مدى يومين بعنوان “المعلمون: القيادة في الأزمات إعادة تصور المستقبل”، وتحت شعار “تبجيلا”.

وعرض “الفريح” خلال اللقاء لإجراءات تمكين القيادة لدى المعلم، وخلق معادلة أكثر تحفيزًا، وهي إيجاد الأوضاع اللازمة وزيادة فاعلية المدرسة، وزيادة رضا المعلمين، كما شرح لشعار اليوم العالمي للمعلم، والذي جاء هذا العام لتسليط الضوء على الدور القيادي للمعلمين في توفير التعليم عن بعد، وضمان التخفيف من آثار الانقطاع عن التعليم، والصمود وتشكيل مستقبل التعليم، مشيرًا إلى النظرية التي تؤكد وتُوجد لنا قيادة معلم، وهي نظرية المصادر البشرية، والتي اهتمت بإيجاد الأوضاع اللازمة للعمل الناجح، وتؤدي إلى حياة أفضل للعاملين وإنتاج أكثر.

كما أوضح “الفريح” أن التأثر بحركة التنمية البشرية يؤكد على أن معظم المعلمين لديهم القدرة على ممارسة المسؤولية والإبداع بشكل أفضل من أعمالهم الحالية، وكذلك دور الإدارة وهي إيجاد بيئة صحية تشجع المعلمين على تقديم كل ما لديهم، وتهيئة جو داعم ومساند يشجع على المشاركة باستمرار، وجو يشعر فيه المعلم بالتمكين.

وتطرق مدير تعليم القصيم، إلى عدة أبعاد منها: تهيئة بيئة عمل مناسبة في ظل جائحة كورونا، وبُعد تمكين المعلم من التطور المهني المستمر، وبُعد تفعيل دوره في صنع القرار التربوي، إضافة إلى دعم سمو أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في تشجيع ودعم مبادرات رجال الأعمال، ودعم مسابقة مدرستي والتعليم عن بعد، حيث تحققت 13 شراكة مجتمعية، من خلال 2018 جهاز حاسوبي ولوحي وملحقاتها، مستعرضًا كذلك مبادرات الدعم الفني والتقني في المولات والأسواق والحدائق، وخدمة السيارات والمنازل، ومقر الخدمة، لتوفير الدعم الفني اللازم، وعمل صيانة وقائية لجميع أجهزة الحاسب في المدارس، وتقدير الدعم الفني لحسابات مايكروسوفت لعدد 9000 خدمة، ونشر الأدلة الإرشادية، وتقدير البرامج التدريبية لمنصة مدرستي والتي استفاد منها 874 من القائدات، و7655 من المعلمات، و320 من القادة، و4830 من المعلمين، إضافة إلى تقدير الدورات التدريبية لأولياء الأمور على استخدام منصة زووم، وتقدير برنامج معالجة الفاقد التعليمي.