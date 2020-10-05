الهيئة الملكية بالجبيل تطلق حملة تطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية لأحياء العمال بالجبيل ورأس الخير الصناعيتين

المناطق - الجبيل الصناعية

نفذت إدارة خدمات الأملاك بالهيئة الملكية بالجبيل بالتنسيق والتعاون مع برنامج الخدمات الصحية حملة تطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية لجميع ساكني أحياء العمال المتواجدين في حي 14 وحي 2 بالجبيل الصناعية وقرية العاملين بمدينة رأس الخير الصناعية والتي تستمر لمدة 15 يوم.

حيث تهدف الحملة إلى الحد من انتشار العدوى والحفاظ على صحة وسلامة العمال وتعزيز الوعي الصحي ، كما وتستهدف الحملة الوصول إلى تطعيم (12.500) عامل منهم عدد 3100 عامل بقرية العاملين في مدينة رأس الخير الصناعية وعدد 9400 عامل بأحياء العمال بمدينة الجبيل الصناعية.

الجدير بالذكر أن إدارة خدمات الأملاك بالتعاون مع برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل قامت خلال اليوم الأول بتطعيم أكثر من 600 عامل.