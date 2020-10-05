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أمانة الاحساء : ضبط 1098 مخالفة لـ (البروتوكولات الوقائية والاشتراطات البلدية )

أمانة الاحساء : ضبط 1098 مخالفة لـ (البروتوكولات الوقائية والاشتراطات البلدية )

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أمانة الاحساء : ضبط 1098 مخالفة لـ (البروتوكولات الوقائية والاشتراطات البلدية )

أمانة الاحساء : ضبط 1098 مخالفة لـ (البروتوكولات الوقائية والاشتراطات البلدية )
http://almnatiq.net/?p=909463
المناطق - الأحساء

اشار المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل الى انه واستمراراً لتنفيذ الخطط الرقابية الشاملة لمنشأت الصحة العامة ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد (COVID19) ، رصدت الأمانة ممثلة في بلدية المبرز وخلال شهر 1098 مخالفة ، كمااغلقت بلدية العمران منشأة تموين غذائي ، نظير عدم تطبيق البروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية والاخلال بالإشتراطات البلدية المقرة لمنشأت أنشطة الصحة العامة والأنشطة التجارية والمهنية ، مبيناً انه تم مُصادرة واتلاف حوالي 4000  كيلوغرام ( 4 طن ) من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي ” فاسدة” ، من خلال 2300 جولة متابعة نفذتها فرق الأمانة الرقابية شهدت ضبط مخالفات عدة متعلقة بتطبيق الاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة النشاط من بينها ( الاخلال بإشتراطات النظافة العامة والشخصية للمنشأة والعاملين ، وجود مواد غذائية مجهولة المصدر اوغير صالحة للاستهلاك الآدمي ” فاسدة” ، عدم التقيد بإرتداء وسائل الاحتراز والوقاية للعاملين ، تخزين مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية ، مخالفة التدابير الصحية والمهنية في المنشأة والوسائل المستخدمة في التجهيز والنقل) ، واكد بووشل على تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 218، إضافةً الى مواصلة الأمانة لخططها في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية ضد فايروس كورونا المستجد تزامناً مع تنفيذ الخطط الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة .

 

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