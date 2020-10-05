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محافظ الخفجي يقلد فراس الدوسري رتبته الجديدة

محافظ الخفجي يقلد فراس الدوسري رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=909471
المناطق - الخفجي
قلد سعادة محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع بمقر المحافظة صباح اليوم الأحد النقيب فراس بن معجب الدوسري رتبته الجديدة بعد صدر الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة “نقيب” أحد منسوبي الدوريات الأمنية بالمنطقة الشرقية.
وعبَّر النقيب «فراس الدوسري»: عن عظيم شكره وتقديره للقيادة الحكيمة، مؤكداً أن الترقية ستكون حافزاً قوياً له لمواصلة المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن، كما قدم شكره لسعادة محافظ الخفجي على استقباله وتهنئته بالترقية.
وتتقدم صحيفة “المناطق” بالتهنئة والتبريكات للنقيب فراس الدوسري متمنين له مزيداً من التوفيق والسداد في حياته العملية.

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