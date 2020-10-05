وزارة العدل تطلق خدمة “إضافة ممثل نظامي” لتسهيل إجراءات الترافع ولضبط مسار التمثيل النظامي أمام المحاكم

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أطلقت وزارة العدل خدمة “إضافة ممثل نظامي” لتسهيل إجراءات الترافع على المستفيدين ولضبط مسار التمثيل النظامي أمام القضاء، وذلك عبر بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa.

وتُمكِّن الخدمة الممثل النظامي من إضافة نفسه كممثل، وتقدم ربطًا لجميع الإجراءات القضائية للدعاوى المرتبطة بالممثل النظامي، مثل التبليغ بمواعيد الجلسات وطلبات الدائرة القضائية.

كما تقدم الخدمة أتمتة لعملية التحقق الإلكتروني من بيانات الوكالات الصادرة من داخل المملكة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة ممثل إذا كانت الوكالة صادرة خارج المملكة من خلال إرسال الطلب إلى الدائرة القضائية للتحقق من بيانات الوكالة واعتماد الطلب إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة المحكمة.

يذكر أن إجراءات إضافة ممثل نظامي كانت سابقاً تتم من خلال مخاطبة الدائرة القضائية بطلب إضافة الممثل أو من خلال الطلبات المفتوحة عبر بوابة ناجز، قبل أن تتم رقمنة هذا الإجراء بطريقة تسهل على الممثلين النظاميين التعامل المباشر مع الدعاوى المرتبطة بهم.