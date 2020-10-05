“تراحم” توقّع مذكرة تعاون لتوظيف أبناء السجناء والمفرج عنهم

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وقّعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” ممثلة بالأمين العام تركي البطي اليوم مذكرة تعاون مع إحدى شركات التدريب والتوظيف، وذلك برعاية وكالة التمكين والضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتنصّ المذكرة على التعاون في مجال التوظيف والتدريب لأسر السجناء والمفرج عنهم لتقوم “تراحم” بموجبها بدعم الشركة بالمستفيدين المشمولين بالضمان الاجتماعي وتوفير قاعات تدريبية لفريق عمل الشركة بمناطق المملكة المختلفة، وذلك للإسهام في توظيف أبناء أسر السجناء والمُفرج عنهم، فضلاً عن تقديم خدمات التدريب والتأهيل اللازمة للحصول على فرصة عمل مناسبة.

وستتولى الشركة الموقّعة تقديم الخدمات والتدريب والتوظيف لمستفيدي “تراحم” المشمولين بالضمان الاجتماعي، ووضع البرامج التدريبية والتأهيلية، وحصر الوظائف الشاغرة بشركات التوظيف، وتقديم خدمات تنسيق وإقامة المقابلات الوظيفية للشركات التي لديها شواغر وظيفية، إضافة إلى عدد من المهام الأخرى.

وأوضح الأمين العام لـ “تراحم” أن المذكرة أتت تحقيقاً لمتطلبات ومستهدفات إستراتيجية “تراحم” لتوظيف وتدريب أسر السجناء والمفرج عنهم، وذلك تماشياً مع رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تخفيض معدل البطالة إلى نسبة 7% على مستوى المملكة وتحقيق رفع نسبة مدخولات الأسر من 6% إلى 10%.