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رئيس شؤون الحرمين يؤكد على ضرورة تكثيف الخدمات التوجيهية والإرشادية خلال العودة التدريجية للزوار والمعتمرين

رئيس شؤون الحرمين يؤكد على ضرورة تكثيف الخدمات التوجيهية والإرشادية خلال العودة التدريجية للزوار والمعتمرين

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رئيس شؤون الحرمين يؤكد على ضرورة تكثيف الخدمات التوجيهية والإرشادية خلال العودة التدريجية للزوار والمعتمرين

رئيس شؤون الحرمين يؤكد على ضرورة تكثيف الخدمات التوجيهية والإرشادية خلال العودة التدريجية للزوار والمعتمرين
http://almnatiq.net/?p=909483
المناطق - واس

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أهمية الخدمات التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام.
وأشار خلال لقائه اليوم وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية سلمان بن صالح المقوشي إلى ضرورة توفير جميع الخدمات التوجيهية والإرشادية في المسجد الحرام وتسخيرها لخدمة الزوار والمعتمرين خلال أداء نُسكهم وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية الراهنة المتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات المختصة.
وأفاد معاليه أن الخطط والرؤى المستقبلية لخطة الرئاسة لعام (2024) تتطلب مزيداً من الجهد والبذل والعطاء من منسوبي الإدارات التوجيهية والإرشادية الموجودين على أرض الميدان في المسجد الحرام، وتطوير وسائل توجيه وإرشاد ضيوف الرحمن وتدعيم مخرجات خدماتها بأحدث الوسائل التقنية الحديثة ليؤدوا نُسكهم بكل يسر واطمئنان.

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