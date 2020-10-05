مدير تعليم البكيرية يرعى الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم عن بعد

البكيرية - محمد المسلم .. عدسة - عبدالله الحسين

رعى مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح اليوم الاثنين 5 أكتوبر الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم تحت شعار المعلمون “القيادة في أوقات الأزمات، وإعادة تصور المستقبل” والذي ينظمه قسم شؤون المعلمين وتقنية المعلومات والإعلام والاتصال بحضور المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالله بن محمد العقيلي وعدد من القيادات التعليمية والتربوية بنين وبنات .

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة عن بعد بالسلام الملكي ثم رحب رئيس قسم شؤون المعلمين الأستاذ عبدالرحمن بن صالح الراجح بمدير التعليم والمساعد والقيادات التعليمية لتشريفهم حفل اليوم العالمي للمعلم الافتراضي عن بعد حيث ثمن دعم القيادة الرشيدة للمعلم والتعليم ومكانته وأهميته في دفع عملية التقدم وتحقيق التنمية بعد ذلك كلمة مدير التعليم الدكتور خالد الراجح هنأ فيها جميع المعلمين والمعلمات بيومهم العالمي، مبيناً أن المعلمين والمعلمات هم الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، وأن هذا الاحتفاء يؤكد المكانة التي يحظى بها المعلم، مقدمًا شكره لجميع المعلمين والمعلمات مثمناً للوزارة ما توليه من اهتمام وتحفيز وعناية بالمعلمين والمعلمات

بعد ذلك عرض أحد المعلمين الأستاذ سليمان علي السمري من مدرسة عدي بن حاتم الثانوية تجربته عبر منصة مدرستي والتقى سعادة مدير التعليم بالطلاب واستمع لمشاركاتهم عن اليوم العالمي للمعلم ثم ألقت مساعدة رئيس قسم شؤون المعلمين الأستاذة أمل بنت محمد الفريح كلمة جاءت فيها أن الاحتفاء بالمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي هو من باب الوفاء والعرفان والتقدير لما يحمله المعلم والمعلمة من رسالة سامية ودور محوري في دفع عجلة التنمية في الوطن بالأجيال المستقبلية بعد ذلك كلمة الطالب خالد بن سليمان السويلم من مدرسة ابتدائية ومتوسطة الآفاق النموذجية هنأ فيها المعلمين على في هذا اليوم مبيناً حجم المسؤولية العظيمة التي يقدمها المعلم الناجح والأثر الطيب الذي يقدمه لرفع مستوى التعليم والثقافة بين أبناء المجتمع ثم عرضت إحدى المعلمات الأستاذة حصة بنت غنيم الحربي من مدرسة المتوسطة الرابعة تجربتها عبر منصة مدرستي والتقى سعادة مدير التعليم بالطالبات عن بعد واستمع لمشاركاتهن عن اليوم العالمي للمعلم

وفي ختام الاحتفاء دشن سعادة مدير التعليم مسابقة ” إجلال” للطلاب والطالبات عن بعد معرباً عن شكره وتقديره للجميع على إبراز دور ومكانة المعلم في المجتمع.