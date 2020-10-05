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منصّات “سكني” الرقمية تواصل تقديم خدماتها على مدار الساعة

منصّات “سكني” الرقمية تواصل تقديم خدماتها على مدار الساعة

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منصّات “سكني” الرقمية تواصل تقديم خدماتها على مدار الساعة

منصّات “سكني” الرقمية تواصل تقديم خدماتها على مدار الساعة
http://almnatiq.net/?p=909491
المناطق - واس

سجّلت المنصات الرقمية لبرنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان أرقاماً قياسية في أعداد الخدمات المُقدمة للمواطنين خلال الأسبوع الماضي عبر تطبيق وموقع سكني ومركز الاتصال الموحد 199090 وحساب خدمة المستفيدين على منصة “تويتر” ضمن جهود البرنامج المستمرة لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية من خلال خدمات تفاعلية متوفرة على مدار الساعة.
وتجاوز عدد الاتصالات التي تلقاها مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 أكثر من 31 ألف اتصال، ونفذ موقع “سكني” 6180 طلبا واستفسارا، وتمت معالجة نحو 2200 اعتراض من خلال خدمة “راسلنا” على موقع سكني، ومن خلال أيقونة “تحدث معي” تستمر منصة “سكني” (sakani.housing.sa) في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات حول حلول التمويل السكني المدعوم والخيارات السكنية الإلكترونية.
وقدم حساب العناية بالمستفيدين ([email protected]) على منصة “تويتر” ما يتجاوز على 7300 رد على استفسار عن جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج، وتشمل “الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي” ، فيما تجاوز أعداد الزيارات لتطبيق “سكني” 187 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يوفرها البرنامج مثل “الحجز الفوري للوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الجهات التمويلية، وإصدار شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي” وغيرها من الخدمات.
ويستمر “سكني” في ضخ المزيد من مشاريع الأراضي والوحدات السكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، ضمن 82 مشروعاً توفّر أكثر من 132 ألف وحدة بأسعار تبدأ من 250 – 750 ألفا، إضافة إلى 205 مخططات توفر أكثر من 175 ألف أرض سكنية لتلبية رغبات الأسر السعودية كافة.

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