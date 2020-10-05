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وكيل إمارة جازان د. الصقر يرأس أجتماع اللجنة التنفيذية للتوطين بالمنطقة

وكيل إمارة جازان د. الصقر يرأس أجتماع اللجنة التنفيذية للتوطين بالمنطقة

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وكيل إمارة جازان د. الصقر يرأس أجتماع اللجنة التنفيذية للتوطين بالمنطقة

وكيل إمارة جازان د. الصقر يرأس أجتماع اللجنة التنفيذية للتوطين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=909508
المناطق - فضة عطيف

رأس وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، اليوم بقاعة الاجتماعات الكبرى بالإمارة ، اجتماع اللجنة التنفيذية لتوطين الوظائف بالمنطقة ، بحضور أمين عام برنامج توطين الوظائف بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي واعضاء اللجنة .
وجرى خلال الاجتماع بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ومنها مؤشرات التوطين والانشطة الموطنة في المنطقة ، كما تم استعراض تقرير برنامج التوطين الموجهة ووثيقة التوطين المحدثة لمنطقة جازان والدليل الاجرائي في البرنامج من قبل وزارة الموارد البشرية ومختلف الجهات الحكومية بالمنطقة ذات العلاقة , وما تضمنه التقرير من برامج نفذتها اللجنة الإشرافية على البرنامج وما تم تحقيقه من نجاحات في مجال توطين الوظائف والرقابة الميدانية بالمواقع التجارية والقضاء على نسبة البطالة .
كما تم بحث آلية الاستفادة من الكفاءات الوطنية من شباب وفتيات الوطن للعمل في جميع مجالات العمل المتاحة مع كافة الجهات والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص .
وناقشت اللجنة الدعم السخي الذي يجده المواطن من القيادة الرشيدة ،  والانجازات التي يحققها الوطن في مختلف المجالات ومنها دعم برامج التوطين والتوظيف من خلال البرامج التمويلية التي تنفذها الدولة ممثلة بصندوق تنمية الموارد البشرية وبنك التنمية الاجتماعية وبرامج التمكين المميزة التي استحدثتها وزارة الموارد. والتنمية وغيرها من البرامج وذلك كما جرى مناقشة خطة عمل اللجنة التنفيذية للتوطين للمرحلة المقبلة ، ويأتي ذلك بمتابعة وتوجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة.
حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وأمين أمانة منطقة جازان نايف بن مناحي  بن سعيدان وعددا من اعضاء اللجنة من الجهات المعنية.

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