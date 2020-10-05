ترامب: سأغادر المستشفى اليوم ولا تخافوا من كورونا

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: “سأغادر مستشفى والتر ريد الطبي الرائع عشية اليوم.. أشعر بتحسن كبير”.

وأضاف: “لا تخافوا من فيروس كورونا ولا تجعلوه يسيطر على حياتكم”.

وأبرز ترامب أنه جرى، تحت إدارة ترامب “تطوير أدوية ومعرفة عظيمة.. أنا بأفضل حال على ما كنت عليه قبل 20 عاما!”

سيدة أميركا الأولى ستغادر هي الأخرى المستشفى، حسب ما أعلنته عبر حسابها في تويتر، حيث قالت “عائلتي ممتنة لكل دعواتكم ودعمكم! أشعر أنني بحالة جيدة وسأخلد للراحة في المنزل”.

وأضافت: “شكرا للطاقم الطبي.. دعواتي مستمرة من أجل المرضى أو الذين تأثر أحد أفراد أسرتهم بالفيروس”.

وفي وقت سابق، أعلن مدير مكتب الرئيس الأميركي أن الفريق الطبي سيتخذ قرارا حول خروج ترامب من المستشفى “في وقت لاحق اليوم”.

وقال الفريق الطبي المعالج للرئيس الأميركي إن هذا الأخير سيعود اليوم للبيت الأبيض، مضيفا أن نسبة الأوكسجين والنبض لدى ترامب جيدة وصحته في تحسن مستمر.

وتابع: “ترامب كان مريضا متعاونا ويناقشنا في تفاصيل علاجه.. وسيخضع حاليا للرعاية الطبية 24 ساعة في البيت الأبيض”.