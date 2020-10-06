احدث الأخبار

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
أبرز المواد
 الحصيني: 99% ممن يمارسون عمليات الرصد والطقس لا يملكون الشهادات ولديهم الخبرة
أبرز المواد
 وزير الصناعة يكشف مفاجأة عن مصدر صناعة “الشماغ” الذي يرتديه!
أبرز المواد
 الأرض والمريخ.. حدث لن يتكر خلال الـ15 سنة المقبلة
أبرز المواد
 ترامب: سأغادر المستشفى اليوم ولا تخافوا من كورونا
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان د. الصقر يرأس أجتماع اللجنة التنفيذية للتوطين بالمنطقة
منطقة جازان
 قرار توطين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يسهم في خلق بيئة جاذبة للكوادر الوطنية
أبرز المواد
 محذرًا من الاستثمار في تركيا العرفج: مؤشرات الاقتصاد التركي تقوض ثقة المستثمرين
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي رئيس أركان القوات الجوية البريطانية
أبرز المواد
 مرور الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بالقيادة بسرعة عالية وممارسة التفحيط
أبرز المواد
 منصّات “سكني” الرقمية تواصل تقديم خدماتها على مدار الساعة
أبرز المواد
 مدير تعليم البكيرية يرعى الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم عن بعد
منطقة القصيم
الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أبرز المواد
الحصيني: 99% ممن يمارسون عمليات الرصد والطقس لا يملكون الشهادات ولديهم الخبرة

الحصيني: 99% ممن يمارسون عمليات الرصد والطقس لا يملكون الشهادات ولديهم الخبرة

أبرز المواد
وزير الصناعة يكشف مفاجأة عن مصدر صناعة “الشماغ” الذي يرتديه!

وزير الصناعة يكشف مفاجأة عن مصدر صناعة “الشماغ” الذي يرتديه!

أبرز المواد
الأرض والمريخ.. حدث لن يتكر خلال الـ15 سنة المقبلة

الأرض والمريخ.. حدث لن يتكر خلال الـ15 سنة المقبلة

أبرز المواد

الأرض والمريخ.. حدث لن يتكر خلال الـ15 سنة المقبلة

الأرض والمريخ.. حدث لن يتكر خلال الـ15 سنة المقبلة
http://almnatiq.net/?p=909514
المناطق - الرياض

كشفت صحيفة “غارديان” البريطانية أن كوكب المريخ سيكون هذا الأسبوع الأقرب إلى الأرض خلال الـ15 سنة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الكوكب الأحمر  سيكون يوم السادس من أكتوبر على بعد 62.1 مليون كيلومتر من الأرض، وهي المسافة التي لن يقترب منها المريخ إلا في عام 2035.

ويقع المريخ حاليا في شمال خط الاستواء، وهو موضع مثالي يسمح برؤيته بوضوح من نصفي الكرة الأرضية، سواء بواسطة التلسكوبات أو من دونها.

ويتوقع علماء أن يكون الكوكب ساطعا وكبير الحجم، وقد تسنح الفرصة أيضا لرؤية كوكبي المشتري وزحل.

ويفسر الخبراء هذه الظاهرة بالقول إن الأرض والمريخ يدوران في مدارين مختلفين حول الشمس، وخلال دورانهما يقتربان من بعضهما البعض في نقاط معينة.

يذكر أنه في عام 2003، اقترب الكوكبان لمسافة 55.7 مليون كيلومتر فقط. وفي 2018، فصلت بينهما مسافة 57.6 مليون كيلومتر.

روابط ذات صلة

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الحصيني: 99% ممن يمارسون عمليات الرصد والطقس لا يملكون الشهادات ولديهم الخبرة

الحصيني: 99% ممن يمارسون عمليات الرصد والطقس لا يملكون الشهادات ولديهم الخبرة
وزير الصناعة يكشف مفاجأة عن مصدر صناعة “الشماغ” الذي يرتديه!

وزير الصناعة يكشف مفاجأة عن مصدر صناعة “الشماغ” الذي يرتديه!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*