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وزير الصناعة يكشف مفاجأة عن مصدر صناعة “الشماغ” الذي يرتديه!

وزير الصناعة يكشف مفاجأة عن مصدر صناعة “الشماغ” الذي يرتديه!

أبرز المواد

وزير الصناعة يكشف مفاجأة عن مصدر صناعة “الشماغ” الذي يرتديه!

وزير الصناعة يكشف مفاجأة عن مصدر صناعة “الشماغ” الذي يرتديه!
http://almnatiq.net/?p=909517
المناطق - الرياض

كشف وزير الصناعة السعودي، بندر الخريف، أن الشماغ الذي يرتديه صنع في السعودية، وذلك بعد وعد قطعه على نفسه أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العام الماضي بأن تكون ملابسه “صناعة سعودية”.

وقال “الخريف”؛ ردًا على سؤال حول مصدر صناعة “شماغه” خلال لقاء جمعه بعدد من رجال الأعمال: “شماغي سعودي”، مؤكدًا على توجه وزارة الصناعة لأن تكون المنتجات المصنوعة في السعودية الخيار الأول للسعوديين حتى في التفاصيل الصغيرة لهم، بحسب “عكاظ”.

وكان “الخريف” قطع على نفسه العام الماضي 2019، وعدًا أمام ولي العهد خلال فعاليات فورمولا أي الدرعية نوفمبر 2019، بأن يبدأ بالاهتمام بالصناعات السعودية حتى في ملبسه.

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