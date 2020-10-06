الحصيني: 99% ممن يمارسون عمليات الرصد والطقس لا يملكون الشهادات ولديهم الخبرة

المناطق - الرياض

عقب عبدالعزيز الحصيني الباحث في المناخ والطقس، على قرار مجلس الشورى بمعاقبة ممارسي رصد الطقس بلا ترخيص.

وقال الحصيني من خلال مداخلة هاتفية بقناة “الإخبارية” : أن القرار له جانب إيجابي وهو عملية الطقس شئ مهم جداً والنظام مطلوب ولا بد أن يحترم .

وأضاف: الجانب السلبي أن هناك العديد ممن أبدعوا في هذا المجال خدموا المجتمع وكنت أتمنى من البيئة والزراعة والشورى أن يستمع إلى الطرف الأخر ليسمع منه مما لديهم من معلومات أو اراء حتى يكون هناك تعادل في إقرار هذا النظام من عدمه أو على أقل تقدير التعديل فيه.

وتابع الحصيني: أن 99% ممن يمارسون عمليات الرصد والطقس والتوقعات لا يملكون الشهادات لكن معظمهم يمتلك الخبرة والممارسة اكتسبوها من سنين تجاوزت الـ 30 سنة وبهذه الخبرة يفوقون ممن حصلوا على الشهادة العلمية.

وأوضح الحصيني أنه لا يوجد لديه ترخيص ويتوقع أنه من الصعب الحصول عليه لأن هناك شروط صعبة جداً، مؤكداً أن الهواة والراصدين يقدمون بخدمات جليلة للمجتمع على مدار الساعة وإذا صدر هذا القرار سوف نلتزم به ، وأمل مراجعة بنود هذا القرار.