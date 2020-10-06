أمريكا وروسيا وفرنسا يدعون إلى وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ

المناطق - الرياض

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا، اليوم عن الإدانة بأشد العبارات للتصعيد الخطير وغير المسبوق للعنف داخل وخارج منطقة ناغورني كاراباخ.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر اليوم، عن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وقال البيان: إن مجموعة مينسك تشدد دون قيد أو شرط على أن الهجمات الأخيرة التي يُزعم أنها استهدفت المراكز المدنية تشكل تهديدًا غير مقبول لاستقرار المنطقة.

وأكد البيان على أن الدول المشاركة في رئاسة المجموعة مصممة على ممارسة ولايتها بالكامل، وستواصل بثبات تعزيز انخراطهم مع الجانبين، ويحثونهم على الالتزام الآن باستئناف عملية التسوية على أساس المبادئ الأساسية الحالية والوثائق الدولية ذات الصلة المعروفة جيدًا من قبل الطرفين.