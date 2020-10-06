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إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس كورونا

إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=909528
المناطق - الرياض

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني أن نتيجة فحصها لفيروس كورونا ظهرت صباح اليوم وكانت إيجابية.
وأوضحت ماكناني في بيان نشرته اليوم أنها لا تعاني من أي أعراض ولم تكن مصابة حتى بعد إحاطتها الإعلامية يوم الخميس الماضي، مفيدة أنها ستبدأ في الحجر الصحي.
مما يذكر أن ماكناني هي الشخص الحادي عشر على الأقل المقرب من الرئيس ترامب الذي ثبتت إصابته بالفيروس مؤخرًا.

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