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إسرائيل تقصف هدفا عسكريا لحماس في غزة

إسرائيل تقصف هدفا عسكريا لحماس في غزة
http://almnatiq.net/?p=909533
المناطق - الرياض

قصفت طائرة إسرائيلية هدفا عسكريا لحركة حماس في جنوب قطاع غزة في وقت متأخر الاثنين، بعد وقت قصير من إطلاق مسلحين من غزة صاروخًا على إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ سقط في منطقة مكشوفة ولم يتسبب في أضرار أو إصابات. لكنه كسر هدوءا استمر أسابيع في المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ. لكن إسرائيل تحمل قادة حماس في غزة المسؤولية عن جميع النيران الصادرة من القطاع، وعادة ما ترد على الهجمات الصاروخية بضربات جوية على أهداف تابعة لحماس.

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا جراء الغارة الجوية الإسرائيلية.

 

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