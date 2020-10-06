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إيفرا يثمن دور ماني ويكشف أحد عيوب صلاح

إيفرا يثمن دور ماني ويكشف أحد عيوب صلاح
http://almnatiq.net/?p=909548
المناطق_وكالات

كشف نجم مانشستر يونايتد السابق، الفرنسي باتريس إيفرا، دور ساديو ماني المهم في ليفربول، وبعض العيوب في خط هجوم الفريق الأحمر، الذي مني أمس، بخسارة عريضة أمام أستون فيلا 2-7

ولم يشارك ماني مع ليفربول في مباراة أستون فيلا، لالتزامه بالحجر الصحي بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا

وعلق إيفرا في تصريحات لشبكة “سكاي”، عن الفراغ الذي تركه النجم السنغالي بعد غيابه عن مباراة ليفربول أمام أستون فيلا، قائلا: “عندما لا يكون ماني في الفريق، لا يكون هناك ضغط في هجوم ليفربول”

وتابع الدولي الفرنسي السابق: “فيرمينو (مهاجم ليفربول) ليس لاعبا عدوانيا (بلغة كرة القدم)، وزميله المصري محمد صلاح أيضا لا يقاتل، لذلك أعتقد أنهم افتقدوا ماني كثيرا (في مباراة أستون فيلا)، لا يوجد لاعب يعوضه”

وأضاف: “في الواقع يجب أن يكون مدرب أستون فيلا فخورا للغاية، لقد نفذوا الخطة بشكل مثالي أمام بطل الدوري الإنجليزي”

وختم إيفرا تصريحاته قائلا: “إنهم يضغطون بقوة، استطاعوا أن يلحقوا الأضرار بليفربول في جميع الأوضاع، لا أفهم ما قام به ليفربول دفاعيا”

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