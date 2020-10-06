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“الأرصاد” تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم.. و5 مناطق معرضة للأمطار الرعدية

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“الأرصاد” تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم.. و5 مناطق معرضة للأمطار الرعدية

“الأرصاد” تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم.. و5 مناطق معرضة للأمطار الرعدية
http://almnatiq.net/?p=909558
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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