10 أيام من العنف بكاراباخ.. دعوة دولية لوقف فوري للنار

في ظل استمرار المواجهات المحتدمة بين الانفصاليين الأرمن والجيش الأذربيجاني في إقليم ناغورنو كاراباخ، لليوم العاشر على التوالي، وسقوط مئات الجرحى والقتلى، جدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء تأكيده على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري.
وذكر في تغريدة على حسابه على تويتر أن وزراء خارجية مجموعة مينسك، نددوا بالعنف المتصاعد داخل وخارج هذا الإقليم، (وهو جيب جبلي تابع لأذربيجان بموجب القانون الدولي لكن يسكنه ويحكمه منحدرون من أصل أرميني)، كما دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وكان وزراء خارجية فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، الأعضاء في مجموعة مينسك، أكدوا في بيان مساء أمس الاثنين” أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت مدنية” و”الطابع غير المتكافئ لهذه الهجمات يشكلان تهديدا غير مقبول لاستقرار المنطقة”.
وندد كل من جان ايف لودريان وبومبيو وسيرغي لافروف “بأكبر قدر من الحزم بالتصاعد غير المسبوق والخطير للعنف داخل وخارج منطقة النزاع في كاراباخ”.
كما جددوا دعوتهم إلى “وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار”، مطالبين باكو ويريفان بأن تتعهدا من الآن باستئناف عملية التسوية بالاستناد إلى المبادئ الأساسية القابلة للتطبيق والنصوص الدولية الملائمة والتي يعرفها الطرفان تمام المعرفة”.
يشار إلى أن مجموعة مينسك مكلفة منذ العام 1992 التوسط في ملف ناغورني كاراباخ.
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