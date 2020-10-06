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الرئيس الأمريكي يوقع أمراً تنفيذيًا لمعالجة التأثير السلبي لإغلاق كورونا على الصحة العقلية والسلوكية

الرئيس الأمريكي يوقع أمراً تنفيذيًا لمعالجة التأثير السلبي لإغلاق كورونا على الصحة العقلية والسلوكية

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الرئيس الأمريكي يوقع أمراً تنفيذيًا لمعالجة التأثير السلبي لإغلاق كورونا على الصحة العقلية والسلوكية

الرئيس الأمريكي يوقع أمراً تنفيذيًا لمعالجة التأثير السلبي لإغلاق كورونا على الصحة العقلية والسلوكية
http://almnatiq.net/?p=909567
المناطق_وكالات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، على أمر تنفيذي لمعالجة التأثير السلبي لعمليات الإغلاق المطولة على الصحة العقلية والسلوكية وزيادة جهود الوقاية من الانتحار.
وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض، أن الامر التنفيذي يقضي بتشكيل مجموعة عمل على مستوى مجلس الوزراء لتقييم احتياجات الصحة العقلية للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك كبار السن والأقليات والأطفال والمحاربون القدامى والأشخاص ذوو الإعاقة.

وأفاد البيان أن الأمر التنفيذي يركز ايضا على توفير تمويل المنح لدعم خدمات علاج الصحة العقلية بما في ذلك الخدمات العلاجية عن بُعد، والخدمات العلاجية الشخصية الآمنة، إلى جانب منح العقود والمنح للمنظمات المجتمعية التي تقدم دعمًا للصحة العقلية والوقاية من الانتحار.

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