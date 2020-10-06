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وزارة الصحة تحدد 6 إجراءات وقائية للعمرة الآمنة

وزارة الصحة تحدد 6 إجراءات وقائية للعمرة الآمنة
http://almnatiq.net/?p=909568
المناطق_الرياض

أوضحت وزارة الصحة، أهم الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد الواجب إتباعها أثناء أداء مناسك العمرة، وذلك لضمان عمرة آمنة وصحية لكل معتمر. وشملت الإجراءات الوقائية التي نشرتها الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر أخذ المعتمر تطعيمات الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية قبل العمرة بـ10 أيام، وتعقيم اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية، والمحافظة على مسافة آمنة بينه وبين الآخرين. وتضمنت الإجراءات ارتداء الكمامة طوال الوقت والتخلّص منها بالطريقة السليمة، واستخدام أدوات معقمة ومكان مناسب للحلاقة، والتوجّه لأقرب منشأة صحية أو الاتصال على 937 عند الشعور بأعراض حرارة، كحة، ضيق في التنفس.

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