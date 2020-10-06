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وظائف نسائية في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

وظائف نسائية في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل
http://almnatiq.net/?p=909575
المناطق_الرياض

أعلن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل التابع للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى عن طرح وظائف صحية شاغرة للنساء.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة هي:

صيدلي – للنساء: سعودية الجنسية-بكالوريوس صيدلة.

أخصائي أشعة – للنساء: سعودية الجنسية-بكالوريوس أشعة.

ومن ضمن الشروط العامة ان تكون المتقدمة سعودية الجنسية وحاصلة على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب وشهادة الإنعاش القلبي الرئوي سارية المفعول
تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري الصلاحية ويتناسب مع الوظيفة المتقدمة لها مع ضرورة إجتياز المقابلة الشخصية.

ويستمر التقديم حتى تاريخ 2020/10/14 .

وللتقديم عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg1up-HenlfNZlf3wveUCU2lj0Um5IYXrSP_nEqw2X2cS5-Q/viewform

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