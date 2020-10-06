وكيل وزارة التعليم : التعليم عن بعد سيكون بديل لتعليق الدراسة في وقت الغبار أو الأمطار

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أوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل : أن التعليم عن بعد أصبح مهم في الوقت الحالي ومن المتغيرات التي أوجدها التعليم عن بعد، أن تكون الاستفادة من منصاته المختلفة في ما بعد الجائحة ليكون عوضا عن أوقات تعليق الدراسة في وقت الغبار أو الأمطار وأن تكون عن بعد بدلا من التعليق . ونوه المقبل بالدور الذي تقوم به الأسرة من خلال اهتمامها بالعملية التعليمية ، وهذا الأدوار متضامنة مع المعلم لإيصال الخدمة التعليمية ، وفي الصفوف الأولية ظهر ذلك من خلال تواجدهم مع أطفالهم في الدخول ومتابعة المعلم . جاء لك خلال ملتقى اثنينة الحوار الأسبوعي الذي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عبر برنامج زوم ،تحت عنوان القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصور المستقبل ، واستضافت كلا من وكيل وزارة التعليم للتعليم العام ، الدكتور محمد المقبل ، ووكيل التعليم للبرامج التعليمية ، الدكتورة مها السليمان.

وقالت الدكتورة مها السليمان : إن هناك دور كبير للمناهج اللاصفيه في غرس الولاء والإنتماء لدى الطلاب ، وتعزيز المواطنة من خلال تفعيل المشاركة في فعاليات الوطن ، والمحافظة على القيم المجتمعية لدى الطالب منذ الصفوف الأولية من خلال إذكاء روح الجماعة والتضحية وتعزيز دور المواطنة من خلال الإلتزام بالمعايير العامة وتدريس الطلاب وتعزيز القوانين العامة والمحافظة على المجتمع ، كذلك إعطاء الابناء بعض المؤشرات والدالات التي تشير إلى الفكر الذي يتلاءم مع توجه الدولة السامي ، وحمايتهم من التطرف الفكري وزرع قيم المواطنة من خلال المناهج وتدعيم شعور الانتماء للوطن . واشادت بالدور الذي يقدمه المعلم الفعال ، والوزارة تثمن وتقدر دور المعلم ويوم المعلم العالمي له دور ايجابي في نفوس المعلمين ورفع همتهم وتعزيز مكانتهم . وقالت وزارة التعليم والمعلمين والجميع مروا بأزمة كورونا وتوقفت عدد من المناشط ، ولكنها خلقت لنا التعليم عن بعد والذي واجه وقاوم هذا التحدي ، فالوزارة عملت ليل نهار لإنجاح هذا التحدي ووصول العلم لجميع الأبناء في كل مكان وبجميع الوسائل ، حيث تم إنشاء منصة مدرستي والتي بذل فيها مجهود كبير ، إضافة إلى 23 قناة للتعليم لجميع المراحل ثلاث منها تستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة ، وكل درس يقدم يوجد ترجمة إشارة ، وهذه مجهودات جبارة كان دافع عجلة نجاحها هو المعلم ، وهذه الادوات كلها وجدت لخدمة أبنائنا .

ولفتت إلى الدور الكبير الذي يقوم به الياء الأمور حيث إنهم شركاء لنحاج هذه المنظومة ، ويستمر الدعم بإذن الله .