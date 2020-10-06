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“بايدن” ينتقد استخفاف “ترامب” بكورونا: استمع للعلماء.. ادعم استخدام الكمامات
http://almnatiq.net/?p=909584
المناطق_وكالات

وجّه جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، انتقادات لمنافسه الرئيس دونالد ترامب؛ بسبب تقليله من خطورة فيروس كورونا المستجد على الرغم من إصابته به.

جاء ذلك بينما أعلن ترامب أنه سيغادر المستشفى العسكري الذي يتلقى فيه العلاج من كوفيد-19 لليوم الثالث.

وقال بايدن وفق “رويترز” خلال خطاب في إطار حملته الانتخابية في منطقة ليتل هافانا في ميامي: “الآن وهو منشغل بنشر تغريدات في حملته الانتخابية.. أطلب منه أن يفعل الآتي: استمع للعلماء… ادعم استخدام الكمامات”.

وتعتبر ولاية فلوريدا أساسية بالنسبة لحملة إعادة انتخاب ترامب. وقال بايدن: “يا رفاق.. إذا فزنا في فلوريدا.. فقد فزنا”.

وجعل بايدن من طريقة تعامل ترامب مع الجائحة محورًا أساسيًّا لحملته الانتخابية. وتمنى للرئيس الشفاء؛ لكنه قال: إن إصابة ترامب بالمرض تعيد التأكيد على الحاجة لأخذ هذا الفيروس على محمل الجد.

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