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«الحقيل» يتوقع موجة باردة تؤثر على أجواء المملكة نهاية الأسبوع

«الحقيل» يتوقع موجة باردة تؤثر على أجواء المملكة نهاية الأسبوع
http://almnatiq.net/?p=909591
المناطق_الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل، موجة باردة تؤثر على أجواء المملكة خلال يومي الخميس والجمعة، بمشيئة الله.

وقال الحقيل، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “يوم الخميس 21/2/1442 تدخل شمال المملكة موجة باردة متوسطة تنخفض معها الحرارة في الشمال بين 13 و15 درجة برياح متوسطة مغبرة
ويوم الجمعة تؤثر على الوسطى والشرقية بشكل أقل لتصل الصغرى فجرا بين 15 و19 درجة والله أعلم”.

وختم الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل موجها حديثه لهواة الكشتة بقوله “الكشاتة يحسبون حسابهم للبراد”.

 

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