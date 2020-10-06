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إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=909603

رجَّحت تقارير إعلامية إيرنية إصابة الرئيس الإيراني حسن روحاني، بفيروس كورونا. وقالت وكالة أنباء فارس، إن روحاني ألغى اجتماعا كان مقرر انعقاده غدا وسط احتمال إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19». وتفاقمت أزمة فيروس كورونا في إيران، بعدما كشف محافظ طهران أنوشيروان محسني بندبي عن خطة لإجبار سكان العاصمة طهران على ارتداء الكمامات خارج المنازل، ابتداءً من الأسبوع القادم. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عنه، بأنه سيتم تنفيذ خطة تتضمن فرض ارتداء الكمامات في طهران خارج المنازل الأسبوع القادم، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الخطة خلال الأيام القادمة. وأوضح محافظ طهران، أنه إثر ازدياد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، طلبت دوائر المحافظات تفويضها المزيد من الصلاحيات؛ حيث تم طرح المقترحات في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، وتقرر أن تقدم كل من المحافظات مقترحاتها لوزيري الداخلية والصحة لتصبح سارية المفعول بعد الموافقة عليها.

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