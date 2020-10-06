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رئيس جامعة الجوف يزور مجمع كليات البنات بسكاكا

رئيس جامعة الجوف يزور مجمع كليات البنات بسكاكا
http://almnatiq.net/?p=909604
المناطق_الجوف

وجه رئيس جامعة الجوف أ. د/ محمد بن عبد الله الشايع الجهات ذات العلاقة في الجامعة بالالتزام الشديد بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة منسوبات مجمع كليات البنات بسكاكا، كما وجه بالعمل على تلبية احتياجات جميع أجزاء المجمع وإكمال أعمال الصيانة والتجهيزات على أكمل وجه، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطالبات وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، ومتابعة وسائل السلامة وأنظمة الدفاع المدني بالمجمع والتأكد من جاهزيتها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية في مجمع كليات البنات بسكاكا برفقة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. بندر الشمري حيث قدم تفصيلاً عن الكليات والمعامل والتجهيزات المتوفرة فيها.

كما اطلع رئيس الجامعة على عدد من النماذج للقاعات الدراسية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والموظفات والمختبرات والمعامل المجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات والوسائل التعليمية وقاعات الأنشطة بالإضافة إلى المكتبة والبهو الرئيسي للمجمع الذي تقدر مساحته 5000 م2 وتتوفر فيه الخدمات اللازمة للطالبات.

وأشاد رئيس الجامعة بمستوى التجهيزات والإمكانيات التي تم توفيرها للطالبات مقدماً شكره لجميع فرق على ما يقدمونه للطالبات، وموجهاً ببذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة تعليمية أكاديمية تواكب الطموح والتطلعات التي تسعى الجامعة لتحقيقها بما يواكب تطلعات وطموحات القيادة الحكيمة أيدها الله.

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