‎تعليم رفحاء يحتفي باليوم العالمي للمعلم

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‎احتفى مكتب التعليم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالي اليوم، باليوم العالمي للمعلم، تحت شعار المعلمون ..القيادة في أوقات الأزمات، وإعادة تصور المستقبل.

‎وجاء احتفاء المدارس التابعة للمكتب – عن بعد – من خلال تنفيذ الكثير من البرامج والفعاليات التي تُبرز دور المعلم والمعلمة ورسالتهم التربوية السامية، بالإضافة للأنشطة والفعاليات من خلال منصات الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمدارس.

‎ويأتي هذا الاحتفاء بالمعلمين والمعلمات تقديراً لدورهم الريادي في العملية التربوية والتعليمية، واعترافاً بسمو الرسالة التي يحملونها، وتقديراً لهم، وتعزيزاً لمكانتهم.