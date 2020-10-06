صحة تبوك تطلق حملة توعية عن سرطان الثدي

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أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلةً بإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الحملة التوعوية لسرطان الثدي، وذلك بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الشهر الوردي الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام.

وبدأت الفعاليات بتنظيم معرض توعي للسيدات بمول تبوك بارك والذي افتتحته إحدى المواطنات المتعافيات من هذا الداء.

ويضم المعرض عدد من الأركان التي تؤكد على أهمية الكشف المبكر والمبادرة إليه فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95% – بمشيئة الله -، بالإضافة إلى تقديم شروحات من القائمات على المعرض عن كيفية الفحص الذاتي، وطرق الوقاية منه، للكشف المبكر عنه.

وركزت صحة تبوك من خلال هذه الفعالية على توزيع عدد من المطويات التوعوية التي تحتوي على الإرشادات والنصائح للتقليل من الإصابة بسرطان الثدي بالإبتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة، والحرص على ممارسة الأنشطة البدنية