فرع “هدف” في الحدود الشمالية يدعم خطط المعهد السعودي التقني للتعدين للتوطين الوظيفي في المنطقة

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أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، فعالية الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق والمعهد السعودي التقني للتعدين في عرعر، مشيراً إلى دعمه خطط المعهد لتعزيز التوطين الوظيفي في المنطقة، من خلال دعم التدريب للمتدربين من جهة، ودعم توظيف خريجي المعهد.

جاء ذلك في سياق زيارة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية للمعهد السعودي التقني للتعدين في المنطقة، واطلع سموه خلال الزيارة على البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد السعودي التقني للتعدين وأهم الأدوار الرئيسة للمعهد، ودوره في تأهيل جيل واعد من الفنيين ذوي الكفاءات المهنية العالية، ودخولهم إلى مختلف الصناعات، والمدن الصناعية في مناطق المملكة كافة.

وأشاد سموه بالخطوات التطويرية التي يشهدها المعهد السعودي التقني للتعدين بشكل مستمر ، لافتاً إلى أهمية نشر الوعي بأهمية السلامة المهنية واتباع قواعد السلامة بين المتدربين بالمعهد، والإسهام في تنمية المجتمع المحلي، وذلك بالتدريب ونشر الوعي في مجالات مختلفة منها اللغة الإنجليزية، ومهارات الحاسب الآلي، والسلامة المهنية، والتدريب على رأس العمل.

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتطوير قطاع التعدين وفق معطيات تنافسية جديدة ومتميزة ، باستثمارات ضخمة ، كرست لتأسيس البنية التحتية، ومنها إنشاء هذا المعهد المهم للتدريب والتأهيل والتوظيف.