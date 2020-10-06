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صحة القريات تبدأ حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

صحة القريات تبدأ حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
http://almnatiq.net/?p=909637
المناطق_القريات

بدأت صحة القريات في جميع مرافقها الصحية، تنفيذ حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي, وذلك تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الشهر الوردي الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام.
وأوضحت صحة القريات أن الحملة تستهدف السيدات لإجراء الفحص المبكر للوقاية من السرطان #افحصي_الآن، وتسعى إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق للكشف المبكر لما له من أهمية، فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95% – بإذن الله -.
وأبانت أن واحدة من بين كل 8 نساء عرضة للإصابة بسرطان الثدي، مشيرةً إلى احتمالية التقليل من الإصابة بسرطان الثدي، من خلال اتباع عدد من النصائح، منها الكشف بالماموغرام كل سنة إلى سنتين في عمر الـ40 سنة فما فوق، والكشف المبكر في حال وجود تاريخ عائلي بهذا المرض، وتجنب استخدام المعالجة الهرمونية بعد انقطاع الطمث، وممارسة النشاط البدني بما لا يقل عن 30 دقيقة يومياً، وتناول الغذاء الصحي الغني بالخضار والفواكه، وتجنب السمنة وزيادة الوزن وممارسة الإرضاع الطبيعي والإنجاب المبكر قبل عمر 30 سنة.
وتأتي هذه الحملة تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها صحة القريات للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، وتعزيز أنماط الحياة الصحية

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