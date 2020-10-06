الهيئة الملكية بالجبيل ومركز اليونسكو الإقليمي يحتفلان بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين

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برعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م. مصطفى المهدي وبمشاركة مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم د. عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس أقامت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة التعليم العام بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم حفلاً (عن بعد) بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين مساء أمس الاثنين والذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام.

انطلق الحفل بآيات من القرآن الكريم تلاها الأستاذ إبراهيم بن علي العجلان ثم ألقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م. مصطفى بن محمد المهدي كلمة الافتتاح مبدياً سعادته بهذه المناسبة ومعبراً خلال كلمته عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة على الدعم المتواصل واللامحدود للتعليم والمعلم لما يستحقه صاحب تلك الرسالة من دور عظيم ومميز أحسسنا يثقله جميعاً خلال الجائحة وعملية التعلم عن بعد.

ثم ألقى مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس كلمة قال فيها أشاد فيها بالدور الفعال للمعلم والمساعد على نهضة الأمم وصياغة العقول إذا يعتبر المعلم هو الركيزة الأساسية في مسيرة تطور التعليم.

عقب ذلك تم عرض فيلم بعنوان (رحلة معلم) من إنتاج إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل استعرض رحلة المعلمين في التعليم عن بعد والجهود التي يبذلونها من أجل استمرار العملية التعليمية في ظل جائحة وأزمة فايروس كورونا ، كما تم استعراض دور الهيئة الملكية في تطوير المعلمين وحرصها الدائم على توفير بيئة تعليمية محفزة تحقق الريادة والتميز من خلال التدريب الداخلي والخارجي ، وجائزة الإبداع والتميز التربوي، بالإضافة إلى تطوير غرف وأندية المعلمين، وتقديم جهاز حاسب آلي لكل معلم، مع تجهيز المدارس بأحدث التقنيات والتجهيزات، وغيرها من البرامج والمشاريع.

ثم قدّم عدد من معلمي مدارس الهيئة الملكية بالجبيل مجموعة من (المبادرات الملهمة) والاستراتيجيات التي يمارسونها مع طلابهم في عملية التعليم عن بعد، واستمرت فقرات الحفل بعرض رسائل متنوعة من المجتمع عبّر من خلالها المشاركون عن امتنانهم لجهود المعلمين والمعلمات ومقدمين لهم الشكر والتقدير، كما ولاحتفائنا بهذه المناسبة تم تكريم عدد من المعلمين الذين ما زالوا يواصلون العطاء في التعليم لأكثر من (٣٠) عاما.

بعد ذلك انطلقت الندوة المباشرة بعنوان (التعليم عن بعد وجودة التعلم) التي أدارها د. صلاح بن صالح معمار أستاذ القيادة التعليمية المشارك بجامعة طيبة حيث تحدث في المحور الأول أ.د سالم بن علي القحطاني مستشار معالي وزير التعليم وعضو مجلس الشورى سابقًا عن (جودة التعليم عن بعد، الآمال والتوقعات) ، ثم تحدث د. محمد بن هندي الغامدي المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم و التميز المدرسي (تميز) عن ضمان الجودة في التعليم عن بعد (الآليات والمعايير) ، بعد ذلك قدّم مدير إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل د. سعد بن عواض الحربي المحور الثالث في الندوة: تجارب وطنية في التعليم عن بعد (الهيئة الملكية أنموذًجاً) ، فيما قدّم د. إبراهيم عبد الكريم الحسين مستشار مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم المحور الرابع الذي جاء بعنوان المعلمون : القيادة نحو المستقبل.

واختتمت الندوة مع د. عبدالرحمن بن مصطفى علوي مدير عام أكاديمية مداك الذي تحدث عن استخدام التعليم الرقمي في تعزيز جودة التعلم ، هذا ويحتفي العالم في الخامس من أكتوبر كل عام باليوم العالمي للمعلمين ليأتي هذا العام تحت شعار ” المعلمون القيادة في أوقات الأزمات ، وإعادة تصور المستقبل “.

الجدير بالذكر أن مدينة الجبيل الصناعية قد اعتمدت مؤخراً ضمن شبكة مدن التعلم العالمية في اليونسكو لتكون بذلك الأولى على مستوى مدن المملكة.