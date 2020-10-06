الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع المهاجم الأوروغوياني كافاني

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أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده مع مهاجم منتخب الأوروغواي وفريق باريس سان جرمان كافاني.

وأكد في بيان له “الإعلان عن انضمام المهاجم الأوروغوياني بعقد لمدة عام قابل للتجديد”.

وبات كافاني (33 عاما) من دون أي فريق منذ انتهاء عقده في يونيو الماضي مع ناديه السابق باريس سان جرمان، ما انعكس سلبا على مشواره مع منتخب بلاده بعدما استبعد من تشكيلة الجولتين الأولى والثانية من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 أمام تشيلي والأكوادور.

وغادر المهاجم الدولي النادي الباريسي كأفضل هداف في تاريخه بتسجيله 200 هدف خلال 7 أعوام قضاها في باريس.

يذكر أن قرعة دوري أبطال أوروبا أوقعت مانشستر يونايتد في مواجهة باريس سان جرمان حيث سيلتقيان في العشرين من الشهر الحالي على ملعب بارك دي برانس في العاصمة باريس.

كما أعلن النادي عن تعاقده مع الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس من بورتو البرتغالي، واللاعب العاجي آدم تراوري من أتالانتا وسينظم للفريق في يناير المقبل.