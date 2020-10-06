جولات لوزارة الموارد البشرية على المنشآت للتأكد من التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية

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نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً بإدارة التفتيش أمس جولات تفتيشية رقابية على المنشآت التجارية بجدة ، شملت محال الذهب والملابس الجاهزة للتأكد من التحقق من التزامها بقرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال .

وجرى خلال هذه الجولات التفتيشية الرقابية ضبط ٩٧ مخالفة، من خلال ٢١٩ جولة، داعياً الفرع كافة قطاعات الأعمال لتطبيق الأنظمة والقرارات التي فرضتها الدولة للإسهام في رفع نسب التوطين، إضافة لتطبيق منظومة الإجراءات الاحترازية ضمن مختلف الجهات والقطاعات .