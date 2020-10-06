مساعدات طبية من مركز الملك سلمان للإغاثة لبنغلاديش لمكافحة كورونا

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سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في مدينة دكا المساعدات الطبية المقدمة من المملكة العربية السعودية لجمهورية بنغلاديش لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

قام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- القائم بالأعمال بسفارة المملكة العربية السعودية في بنغلاديش الأستاذ يحيى بن عبدالرحمن القرني في العاصمة دكا، تسلمها وكيل وزارة الخارجية البنغلاديشية الإضافي لشؤون “كوفيد- 19” الدكتور خليل الرحمن.

حضر التسليم مدير عام إدارة غرب آسيا في وزارة الخارجية البنجلاديشية الأستاذ برهان الدين، ومن الجانب السعودي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والثقافية بالسفارة أحمد بن حسن الحمدي، و رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية عبدالفتاح الغربي.

وشملت المساعدات التي تم تسليمها على ما يقارب نصف مليون قطعة من المستلزمات الطبية المتنوعة تضمنت 200 ألف قطعة من كمامات N95، و 200 ألف قطعة من الكمامات الطبية، و 15 ألف قطعة من المعاطف الطبية الواقية، و 65 ألف قطعة من العباءات الواقية أو ثوب الجراحة، و 15,550 قطعة من قفازات النتريل.

وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.