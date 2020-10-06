سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في مدينة دكا المساعدات الطبية المقدمة من المملكة العربية السعودية لجمهورية بنغلاديش لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
قام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- القائم بالأعمال بسفارة المملكة العربية السعودية في بنغلاديش الأستاذ يحيى بن عبدالرحمن القرني في العاصمة دكا، تسلمها وكيل وزارة الخارجية البنغلاديشية الإضافي لشؤون “كوفيد- 19” الدكتور خليل الرحمن.
حضر التسليم مدير عام إدارة غرب آسيا في وزارة الخارجية البنجلاديشية الأستاذ برهان الدين، ومن الجانب السعودي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والثقافية بالسفارة أحمد بن حسن الحمدي، و رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية عبدالفتاح الغربي.
وشملت المساعدات التي تم تسليمها على ما يقارب نصف مليون قطعة من المستلزمات الطبية المتنوعة تضمنت 200 ألف قطعة من كمامات N95، و 200 ألف قطعة من الكمامات الطبية، و 15 ألف قطعة من المعاطف الطبية الواقية، و 65 ألف قطعة من العباءات الواقية أو ثوب الجراحة، و 15,550 قطعة من قفازات النتريل.
وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.
مساعدات طبية من مركز الملك سلمان للإغاثة لبنغلاديش لمكافحة كورونا
سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في مدينة دكا المساعدات الطبية المقدمة من المملكة العربية السعودية لجمهورية بنغلاديش لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
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