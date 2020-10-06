د.الشلعان: أبوابنا مشرعة لعقد الشراكات المجتمعية مع كافة القطاعات التي تهتم بخدمة أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة

الدمام - المناطق

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أن وزارة التعليم تولي جل اهتمامها لتقديم افضل الخدمات الممكنة لأبنائها الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن تشريع أبوابها لعقد الشراكات المجتمعية مع كافة القطاعات والجمعيات والأندية التي تهتم بخدمة هذه الشريحة الغالية على قلوبنا باعتبارهم جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي ولهم بصمات عرفان في تقدم الوطن وازدهاره، في ظل ما تولية حكومتنا الرشيدة “وفقها الله”، من اهتمام خاص بهذه الفئة من خلال دعمهم بكافة الوسائل والبرامج التعليمية والصحية والرياضية وتذليل كافة العقبات التي تواجههم لمساواتهم بأقرانهم من أفراد المجتمع .

كما أكد مدير التعليم الدكتور الشلعان، خلال استقباله صباح اليوم بمكتبه المدير التنفيذي لفرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة “جستر” بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد الجميعة، ونائبه الدكتور فهد الماجد، بحضور مسئولة العلاقات العامة بفرع الجمعية هدى هادي، وبحضور المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، حيث استمع لبرامج وأهداف الجمعية تخللها مشاهدة عرض مرئي حول مناشط الجمعية، بأن أبوابنا مشرعة لعقد الشراكات المجتمعية مع كافة القطاعات التي تهتم بخدمة أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

إلى ذلك أوضح المدير التنفيذي لفرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة “جستر” بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد الجميعة، حرص مجلس الإدارة لمد جسور التعاون والشراكات المجتمعية مع مختلف القطاعات يأتي في مقدمتهم قطاع التعليم باعتباره حجر الزاوية في التنمية المستدامة، ولكونه بيت خبره في تقديم وتنفيذ البرامج من أجل هذه الفئة الغالية علينا بهذا الوطن المعطاء.

كما أشار الجميعة إلى اعتماد مجلس إدارة الجمعية حقيبة من البرامج المتنوعة ومنها: المجلة العلمية، والثقافية، وقضايا جستر الأسبوعية، سفراء جستر، جستر المهنية ، الاستشاري للمهنيين، استشارات جستر الأسبوعية، جائزة التميز، الندوات والفعاليات، جوال جستر الاستشاري، المسئولية الاجتماعية، العضويات الفخرية و الشرفية، لافتاً في الوقت نفسه إلى حزمة من نشاطات الجمعية يأتي في مقدمتها :

تشجيع إجراء البحوث العلمية في مجال اهتمامات الجمعية وما يتصل بها من مجالات المعرفة ونشر نتائج هذه البحوث وتوزيعها وتناولها مع الهيئات والجمعيات المعنية.

تقديم الاستشارات العلمية في مجال اهتمام الجمعية لتلك المؤسسات والهيئات المعنية.

عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية لبحث القضايا والمشكلات المتصلة بمجالات اهتمام الجمعية.

إقامة ورش العمل التي تعنى باهتمامات الجمعية لتطوير الأداء العلمي والمهني لدى أعضاء الجمعية وغيرهم.

إصدار مجلة أو نشرة دورية تعنى بنشر البحوث والدراسات التي تتصل بمجالات اهتمام الجمعية

إقامة اللقاءات العلمية التي تعزز الشراكة الإستراتيجية مع التخصصات العلمية الأخرى التي تكمّل وتدعم دور التربية الخاصة في تقديم خدماتها للمستفيدين منها.

تبادل الخبرات العلمية مع المؤسسات والهيئات والجمعيات العلمية الأخرى التي تعنى بالمعوقين والموهوبين بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية العلمية وتطويرها.

دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة باهتمامات الجمعية للمشاركة في نشاطاتها المختلفة وذلك وفق الإجراءات النظامية المنظمة لذلك.

إقامة المعارض المعنية باهتمامات الجمعية.

المشاركة في المعارض المحلية والدولية التي تعنى باهتمامات الجمعية.

تنظيم المسابقات العلمية والثقافية التي تتصل باهتمامات الجمعية

وفي ختام اللقاء قدم المدير التنفيذي لفرع الجمعية الدكتور الجميعة، العضوية الشرفية لمدير التعليم ، والذي بدوره قدم الدكتور الشلعان جزيل الشكر لإدارة الجمعية على ما يبذلونه في سبيل دعم شريحة عزيزة على قلوبنا جميعاً، مؤكداً أن أبواب تعليم الشرقية مشرعة لتقديم كافة أنواع الدعم بما يسهم في دفع عجلة برامج ومناشط الجمعية التي تترك أثراً نافعاً تحقيقاً للرؤية الطموحة للمملكة 2030 .