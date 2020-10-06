نجاح زراعة قوقعة بالأذن تُمكن طفلاً من السمع بحفر الباطن

الدمام - المناطق

تمكن -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي من زراعة قوقعة إلكترونية ناجحة لطفل في الثانية عشر من العمر، كان يعاني من ضعف شديد في السمع، وبعد إجراء كافة التحاليل باشر الفريق الطبي المختص بجراحة الأنف والأذن والحنجرة من إجراء عملية زراعة القوقعة للمريض في الأذنين بأحدث الطرق وبجرح لم يتعدى 3 سم، مع تشغيل الجهاز الخارجي في اليوم التالي مباشرة من العملية، ليتمكن بعدها من السمع بشكل أفضل ويغادر المستشفى وهو بصحة جيدة، دون تسجيل أية مضاعفات، ولله الحمد