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أمير الجوف يرأس الاجتماع الشهري لفريق تحقيق كفاءة الإنفاق

أمير الجوف يرأس الاجتماع الشهري لفريق تحقيق كفاءة الإنفاق

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أمير الجوف يرأس الاجتماع الشهري لفريق تحقيق كفاءة الإنفاق

أمير الجوف يرأس الاجتماع الشهري لفريق تحقيق كفاءة الإنفاق
http://almnatiq.net/?p=909686
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عبر الاتصال المرئي من مكتبه بالإمارة اليوم، الاجتماع الشهري لفريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالإمارة .
وفي مستهل اللقاء أكد سموه أهمية تعزيز ورفع كفاءة الإنفاق بما يزيد الأثر المتحقق مقابل الصرف وموائمة البرامج والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .
بعد ذلك استمع سموه من وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، لعرض موجز عن أعمال الفريق تضمنت متابعة التوصيات السابقة وعرض للتقرير الشهري لفريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالإمارة.
ووجه سمو الأمير فيصل بن نواف بإشراك جميع الإدارات بالإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لإيجاد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحليل البيانات التشغيلية والمصروفات وربطها بالمنجز لرفع كفاءة الأداء والإنفاق.

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