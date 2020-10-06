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كفى تعالج ١٠٨ مدخنا في أسبوع الوطن

كفى تعالج ١٠٨ مدخنا في أسبوع الوطن

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كفى تعالج ١٠٨ مدخنا في أسبوع الوطن

كفى تعالج ١٠٨ مدخنا في أسبوع الوطن
http://almnatiq.net/?p=909692
عادل الزهراني - جدة

استفاد ١٠٨ شابا من أسبوع العلاج المجاني الذي قدمته جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة عبر فروعها بمكة وجدة والطائف والليث والقنفدة وبحرة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة، واستمر على مدى الأسبوع.
وأفاد مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن العلاج المجاني مكّن ١٠٨ مدخناً من الاقلاع عن السموم ، مبينا أن الجمعية وفرت لهؤلاء المستفيدين كافة وسائل الإقلاع والتخلص من السموم بسرية تامة ، والجمعية تعمل عبر فروعها بالمنطقة على مجابهة آفتي التدخين والمخدرات للحفاظ على أبناء وبنات الوطن وتوفير حياة صحية لهم بعيدة عن الإدمان والآفات.
ودعا الحمدان جميع مواطني ومقيمي الوطن إلى عدم التردد في التوجه لعيادات جمعية كفى بمنطقة مكة ، أو إلى أي جهة حكومية وخيرية لأجل تلقي العلاج ، فالصحة أمانة ويجب المحافظة عليها لأجلك وأجل أسرتك ومحبيك.

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