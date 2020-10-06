رئيس بلدية طبرجل يتفقد محطات تصريف مياه الأمطار

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تفقد رئيس بلدية طبرجل بالجوف الاستاذ ناصر بن عبدالله الوطبان محطات تصريف الأمطار والمناهيل التصريف يرافقه عدد من مديري الادارات .

وجاءت الجولة التفقدية بناء على توجيهات ومتابعة امين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان و في إطار مواصلة البلدية استعدادها لتطبيق خطة تصريف مياه الأمطار أولاً بأول، حيث شملت الجولة لشرح عن الاستعدادات في المحطة والآليه كما اطلع على تشغيل المحطات والتأكد من جاهزيتها للعمل الفوري ، والوقوف على جاهزية المعدات والاليات اللازمة استعداداً لموسم الامطار .، وزيارة غرفة التحكم والمراقبة بمحطات تصريف مياه الأمطار كما تم تفقد المناهيل والتي يجرى العمل على تنظيفها من أي معوقات وتم حصر المناهيل والقنوات المفتوحة لتصريف مياه الأمطار والأودية وتنظيفها وإزالة العوائق .