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الإمارات تسجل 1,061 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 1,061 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=909708
المناطق - واس

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 1,061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 100,794 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيان، عن وفاة 6 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 435 حالة، مشيرةً إلى شفاء 1,146 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 90,556 حالة.

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