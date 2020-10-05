أمير منطقة جازان يطلع على تقرير عن جهود واعمال فرع وزارة الإسكان للربع سنوي الثالث

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم ، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن بن سالم السهيمي.

واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير عن اعمال وجهود فرع وزارة الإسكان ، الربع سنوي الثالث للعام الحالي 2020م ، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام فرع وزارة الإسكان عن المشاريع بالمنطقة وأعداد المستفيدين من منتجات وزارة الإسكان بالمنطقة وحتى الربع الثالث من العام الحالي والبالغ عددها (33.299) منتج بمختلف برامج ومبادرات وزارة الإسكان المتنوعة منها (9.889) منتج تم الاستفادة منه خلال الفترة بالمنطقة.

واضاف م. السهيمي أن هذه المنتجات المتمثلة في الأراضي المطورة والفلل السكنية الجاهزة ومنتجات البيع على الخارطة والإسكان التنموي تأتي للأسر الأشد حاجة والشراء المباشر من السوق والبناء الذاتي ، وغيرها من الخِدْمات والبرامج التي يقدمها الفرع لأبناء المنطقة.

وأعرب سمو الأمير محمد بن ناصر عن سعادته بما شاهده واطلع عليه خلال اللقاء وما يقدمه فرع وزارة الإسكان بالمنطقة من جهود وخدمات سعيا لتوفير السكن المناسب لأهالي المنطقة بمختلف المحافظات والمراكز , في ظل ما يجده الفرع ووزارة الإسكان بصفة عامة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لتوفير السكن المناسب للمواطن بمختلف مناطق وطننا العزيز.

ووجه سموّه بأهمية بذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة وأبناءها وتسهيل كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة من خلال إيجاد السكن الملائم ومراكز النمو الحضري لأبناء المنطقة، التي تقدم جميع الخِدْمات والاحتياجات والمرافق الحيوية للأهالي.

من جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بجازان لسموه أن وازرة الإسكان تسعى قدماً وعبر برامجها ومبادراتها المتنوعة لتحقيق رغبات المستفيدين لتمكينهم من تملك المسكن الأول وفق اختياراتهم بأعلى معايير الجودة في المنتجات والخدمات المقدمة،

كما عبر عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة ، وما استمع إليه من توجيهات ، وما يجده الفرع من دعم ومساندة من سموه وسمو نائبه ، سائلا الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.