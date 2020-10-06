المملكة تقود اجتماعات وزراء السياحة لمجموعة العشرين لتعزيز السفر الآمن والتنمية الشاملة

المناطق - واس

يعقد وزراء السياحة لمجموعة العشرين يوم غد الأربعاء، اجتماعاً وزارياً برئاسة المملكة العربية السعودية، لتشجيع تعافي قطاع السفر والسياحة وانتهاز الفرص الكامنة لتعافي اقتصادي أسرع ما بعد جائحة كورونا وزيادة مشاركة القطاع في التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق المزيد من تنمية القطاع كونه قطاع رئيسي مرن يسهم في نمو الاقتصاد العالمي.

وسيناقش الوزراء التقدم الذي تحقق في مجموعة عمل السياحة خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، والذي يشمل الالتزامات التي تمت حيال الاستجابة لجائحة كورونا، وتقدم سير العمل في التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، وتعزيز تجربة السفرالآمن والمريح وتحسين تجربة المسافر.

وسيعقد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب مؤتمراً صحفيا بعد الاجتماع الوزاري لتقديم إيضاحات حول مخرجات الاجتماع.

ولللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org .