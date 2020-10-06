احدث الأخبار

“المواصفات السعودية” تدعو المستهلك للتحقق من بطاقة البيانات الإيضاحية قبل شراء أي منتج
أبرز المواد
 الصحة: تعافي 557 حالة جديدة، وتواصل انخفاض الحالات الحرجة إلى أقل من 1000 حالة
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8369.33 نقطة
أبرز المواد
 الغذاء والدواء ترفض الإذن بفسح 153 طنًا من الفواكه في منفذ الحديثة
أبرز المواد
 الزكاة والدخل تُمدّد فترة الاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات المالية حتى 31 ديسمبر
أبرز المواد
 التحالف : اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 بمشاركة 30 جهة توظيفية انطلاق ملتقى التمكين لتوظيف مستفيدي الضمان بتبوك
منطقة تبوك
 أمير القصيم يلتقي المريف بمناسبة تكليفه مديراً لمكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين
منطقة القصيم
 المملكة تقود اجتماعات وزراء السياحة لمجموعة العشرين لتعزيز السفر الآمن والتنمية الشاملة
منطقة الرياض
 أمير منطقة جازان يطلع على تقرير عن جهود واعمال فرع وزارة الإسكان للربع سنوي الثالث
منطقة جازان
 هيئة حقوق الإنسان تحقق في قضية حرمان بعض النساء من إرثهن الذي كفلته الشريعة الإسلامية
أبرز المواد
 “الطيران المدني”: إجراءات الطيران للإقلاع والهبوط.. تعزز من سلامة الملاحة الجوية
منطقة الرياض
“المواصفات السعودية” تدعو المستهلك للتحقق من بطاقة البيانات الإيضاحية قبل شراء أي منتج

“المواصفات السعودية” تدعو المستهلك للتحقق من بطاقة البيانات الإيضاحية قبل شراء أي منتج

أبرز المواد
الصحة: تعافي 557 حالة جديدة، وتواصل انخفاض الحالات الحرجة إلى أقل من 1000 حالة

الصحة: تعافي 557 حالة جديدة، وتواصل انخفاض الحالات الحرجة إلى أقل من 1000 حالة

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8369.33 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8369.33 نقطة

أبرز المواد
الغذاء والدواء ترفض الإذن بفسح 153 طنًا من الفواكه في منفذ الحديثة

الغذاء والدواء ترفض الإذن بفسح 153 طنًا من الفواكه في منفذ الحديثة

أبرز المواد

“المواصفات السعودية” تدعو المستهلك للتحقق من بطاقة البيانات الإيضاحية قبل شراء أي منتج

“المواصفات السعودية” تدعو المستهلك للتحقق من بطاقة البيانات الإيضاحية قبل شراء أي منتج
http://almnatiq.net/?p=909751
المناطق - واس

دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى ضرورة تحقق المستهلك من توافر بطاقة البيانات الإيضاحية على المنتجات قبل شرائها، مؤكدة أن المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية تلزم المصنعين والموردين بوضع معلومات المنتج بشكل واضح وبسيط ومفهوم للمستهلك.
وأشارت “المواصفات السعودية” إلى أن هناك العديد من البيانات الإيضاحية التي تشترط المواصفات القياسية توفيرها على المنتج، التي من بينها: بلد المنشأ، اسم وعنوان الصانع، تاريخ الإنتاج والانتهاء، وكذلك اسم المنتج، إلى جانب العلامات التحذيرية التي قد تنتج عن نقل أو تداول المنتج.
ونوّهت “المواصفات السعودية” إلى أن المواصفات القياسية اشترطت أن تكون البيانات الإيضاحية باللغة العربية، أو باللغة العربية والإنجليزية معا، ويتم تدوينها بشكل واضح وبطريقة يصعب نزعها، مؤكدة على ضرورة التزام المصنعين والموردين بعدم استخدام معلومات غير حقيقية أو خادعة أو مضللة بالبيانات الإيضاحية على المنتج.

روابط ذات صلة

الصحة: تعافي 557 حالة جديدة، وتواصل انخفاض الحالات الحرجة إلى أقل من 1000 حالة

الصحة: تعافي 557 حالة جديدة، وتواصل انخفاض الحالات الحرجة إلى أقل من 1000 حالة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8369.33 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8369.33 نقطة
الغذاء والدواء ترفض الإذن بفسح 153 طنًا من الفواكه في منفذ الحديثة

الغذاء والدواء ترفض الإذن بفسح 153 طنًا من الفواكه في منفذ الحديثة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*